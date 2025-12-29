Саратовские работники в сфере культуры и спорта получат с января налоговую льготу

С января 2026 года в Саратовской области вступают в силу новые налоговые правила, принятые областной Думой в уходящем году.
Изменения коснутся организаций и предпринимателей, работающих в сфере культуры, спорта и детского отдыха.
Для них вводится пониженная налоговая ставка при применении упрощённой системы налогообложения (УСН) — 2%.
Льгота будет распространяться на:
Образовательную деятельность в области культуры и спорта.
Организацию отдыха и оздоровления детей.
Дополнительное образование детей и взрослых, которое не относится к другим видам.
При этом власти чётко обозначили границы поддержки. Новая льгота не распространяется на тренинги, профессиональные курсы и обучение хобби.
Ольга Сергеева