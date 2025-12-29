Саратовские работники в сфере культуры и спорта получат с января налоговую льготу

С января 2026 года в Саратовской области вступают в силу новые налоговые правила, принятые областной Думой в уходящем году.

Изменения коснутся организаций и предпринимателей, работающих в сфере культуры, спорта и детского отдыха.

Для них вводится пониженная налоговая ставка при применении упрощённой системы налогообложения (УСН) — 2%.

Льгота будет распространяться на:

Образовательную деятельность в области культуры и спорта.

Организацию отдыха и оздоровления детей.

Дополнительное образование детей и взрослых, которое не относится к другим видам.

При этом власти чётко обозначили границы поддержки. Новая льгота не распространяется на тренинги, профессиональные курсы и обучение хобби.

Ольга Сергеева