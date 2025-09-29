УК в Саратове вернула жильцам 2,5 млн рублей

Управляющую компанию обязали вернуть жителям около 2,5 млн рублей за неправомерно начисленную плату за ЖКУ.

Как сообщили в мэрии Саратова, жители многоквартирного дома №12 по ул. Батавина обратились в комитет по ЖКХ по вопросу правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги

В результате проведенной проверки были выявлены нарушения, после чего комитет выдал управляющей организации предписание о необходимости устранения нарушений, включая перерасчет и возврат излишне начисленных сумм собственникам помещений.

Управляющая организация, не согласившись с данным предписанием, обратилась в Арбитражный суд Саратовской области.

Решением Арбитражного суда Саратовской области предписание комитета по ЖКХ признано законным. Управляющая компания вернет жителям 2 485 138 рублей.

Ольга Сергеева