В Радищевском музее Саратова открылась выставка авангардиста Марка Шагала

16 октября в Радищевском музее Саратова открылась выставка «Марк Шагал. Под единым небом».

В двух залах представлены 111 графических работ Шагала заграничного периода из коллекции петербургской Bashmakov Gallery, включая иллюстрации к «Мёртвым душам» и Библии.

Владелец галереи Павел Башмаков провёл для гостей экскурсию о годах эмиграции художника и любви к жене и музе Белле. Гендиректор музея Елена Галактионова отметила, что выставка затрагивает темы отношений между мужчиной и женщиной, эмиграции и любви к Родине. Куратор Евгения Федотова назвала главной темой творчества Шагала потребность человека любить.

Марк Шагал (1887–1985) — один из самых известных художников-авангардистов XX века. Выставка будет работать до 17 февраля 2027 года в здании биржи на улице Радищева, 41.