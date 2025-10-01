Стажер пункта выдачи оформил фиктивный возврат и похитил смартфон

В полицию Волжского района Саратова поступило заявление от 40-летнего владельца пункта выдачи заказов. Мужчина сообщил о пропаже смартфона, стоимость которого оценивается в девять тысяч рублей.

Инцидент был обнаружен после того, как со склада интернет-магазина пришло уведомление о пустой коробке из-под возвращенного товара.

По факту хищения правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний стажер, работавший в том же пункте выдачи. Молодой человек признался, что лично заказал телефон, а затем оформил его возврат, отправив продавцу пустую упаковку. Похищенный гаджет злоумышленник сдал в комиссионный магазин, выручив за него 4,5 тысячи рублей.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения.

Алена Орешкина