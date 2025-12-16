Вячеслав Володин: главный показатель — это доступность жилья

Председатель Государственной Думы высказался о стоимости жилья для россиян.

Вячеслав Володин сделал заявление на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое проходит сегодня в Москве.

«Когда речь идет о квадратных метрах, об итогах — конечно, это очень важно, потому что именно этот показатель определяет динамику развития рынка строительства жилья. Но все-таки для нас главный показатель — это его доступность», — сказал он.

По словам Вячеслава Володина, она должна быть одинаковой для всех — как для проживающих в Москве, так и на Камчатке, в Мурманске или Костроме. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Подготовила Наталья Мерайеф