Саратовский театр оперетты продолжит выступления, несмотря на ремонта здания

Во время капитального ремонта здания Саратовского театра оперетты, который начнется после завершения сезона 2025/26 годов, коллектив продолжит свою работу.

Рассматриваются варианты временного размещения цехов и выступлений на площадках Саратова и Энгельса.

Одной из возможных сцен для репетиций и спектаклей может стать историческое здание ТЮЗа на улице Вольской. Директор ТЮЗа Игорь Баголей заверил, что в случае такого решения текущий репертуар будет сохранен, а детская театральная студия продолжит работу в родных стенах.

Театр оперетты также планирует активную гастрольную деятельность в Энгельсе, поддерживая культурный обмен между городами. Ремонт не проводился несколько десятилетий и должен стать этапом модернизации театра при сохранении его творческого коллектива и зрительской аудитории.

Ольга Сергеева