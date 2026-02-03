В Саратове открылся центр поддержки бизнеса по уникальной маркировке «Честный знак»

В Саратовской области для бизнеса открылся Центр поддержки системы маркировки товаров «Честный знак».

Он создан на площадке регионального Центра «Мой бизнес» и призван помогать предпринимателям внедрять обязательные требования по маркировке.

Сотрудники центра будут бесплатно консультировать бизнес по всем вопросам: от регистрации в системе и разъяснения законодательства до помощи в заказе кодов и печати этикеток.

«Маркировка — это нанесение уникального кода на упаковку и внесение данных о товаре в общую цифровую базу», — пояснили в областном министерстве экономического развития.

На сегодня маркировка обязательна для 45 групп товаров, а для ещё более 17 действует пилотный проект. Предприниматели могут обратиться за помощью по горячей линии, через онлайн-форму или записаться на очную консультацию по телефону.

Ольга Сергеева