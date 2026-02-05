Саратовский филиал АО «Ситиматик» возглавил Игорь Струков

Заместителем генерального директора – директором Саратовского филиала АО «Ситиматик» с 5 февраля назначен Игорь Струков.

На этой должности он сменил Евгения Фролова, возглавлявшего филиал в течение почти двух лет.

Игорь Струков имеет многолетний опыт руководства крупными производственными активами в сфере энергетики, а также органах власти. Под его руководством реализовывались инвестиционные проекты, велось строительство инфраструктурных объектов, а также реализовывались концессионные соглашения.

«Игорь Струков – технически грамотный специалист, обладает большим опытом работы на руководящих позициях, в том числе в ресурсоснабжающих организациях и органах власти. Мы рассчитываем, что его навыки эффективного управленца будут в полной мере реализованы в нашей компании», – отметила генеральный директор АО «Ситиматик» Яна Куприкова.

На первоначальном этапе новый директор намерен, прежде всего, сосредоточиться на повышении качества оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, реализации инвестиционной программы Саратовского филиала компании «Ситиматик», а также улучшении клиентских сервисов регоператора для абонентов.

Биографическая справка:

Игорь Струков родился в 1975 году. Имеет высшее техническое образование, несколько повышений квалификации, а также степень мастера делового администрирования. Женат, воспитывает сына.