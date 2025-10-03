Саратовские студенты-спасатели участвуют во всероссийском слёте в Москве

Команда студенческого спасательного отряда «Вектор» из Саратовского архитектурно-строительного колледжа представляет регион на V Всероссийском слёте студентов-спасателей. Мероприятие объединило добровольцев со всей страны для отработки навыков ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как отметил студент Матвей Семёнов, участие в слёте дает ценный практический опыт. Ребята осваивают работу со специальным оборудованием, отрабатывают приемы первой помощи и командного взаимодействия, что крайне важно для реальных операций.

Программа обучения включает несколько ключевых направлений: тушение пожаров, высотную подготовку, транспортировку пострадавших и использование гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Полученные знания позволят студентам эффективнее действовать при ликвидации последствий ЧС.

Алена Орешкина