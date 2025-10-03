Социальные учреждения Саратовской области присоединились к акции «Тепло для героя»

В Саратовской области продолжается всероссийская акция «Тепло для героя», к которой активно подключились социальные учреждения региона. Сотрудники и получатели социальных услуг объединились для помощи участникам специальной военной операции.

Волонтеры из Лысогорского и Энгельсского районов организовали сбор теплых вещей, подчеркивая, что акция стала символом единения и поддержки солдат. В Черкасском доме-интернате наладили производство сушеных овощей для приготовления согревающих супов, а при поддержке группы «Вольчаночки» подготовили быстро завариваемые блюда.

Особое внимание уделяется созданию практичных подарков для военнослужащих. В центрах социального обслуживания вяжут теплые носки, шарфы и перчатки, формируют посылки с травяными чаями, окопными свечами и предметами гигиены. Как отметили в региональном министерстве труда, такая помощь становится особенно важной с наступлением холодного сезона.

Алена Орешкина