В Саратовской области очевидцы спасли пытавшуюся переплыть реку 44-летнюю женщину

МЧС призывает к осторожности.

С 22 по 24 августа в Саратовской области зафиксировано четыре чрезвычайных происшествия на водоёмах. В одном из них погиб человек.

В Энгельсском районе у села Генеральского столкнулись два катера. Один из судоводителей протаранил другое плавсредство с тремя пассажирами. Пострадавших доставили в больницу, оба катера получили повреждения.

В Балаковском районе на реке Сазанлей очевидцы спасли 44-летнюю женщину, которая попыталась переплыть реку и начала тонуть. В состоянии средней тяжести её госпитализировали. В тот же день в Саратове на реке Латрык утонул 49-летний мужчина — он купался в необорудованном месте.

Ещё один инцидент произошёл на Волге: мужчина и женщина на сапах отплыли далеко от берега и не могли вернуться. Спасатели доставили их на сушу.

Всего с начала лета на водоёмах региона погибли 19 человек. МЧС напоминает: купайтесь только на официальных пляжах, надевайте жилеты в лодках, не пейте алкоголь у воды и никогда не оставляйте детей без присмотра.

Ольга Сергеева