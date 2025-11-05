Саратовский аэропорт «Гагарин» в ночь временно закрыли для полетов

В аэропорту «Гагарин» города Саратова поздно вечером 5 ноября введен временный режим ограничений на прием и отправление авиарейсов.

Согласно официальному заявлению Росавиации, эти меры приняты для обеспечения безопасности воздушного движения.

В настоящее время аналогичные ограничения также действуют в соседнем волгоградском аэропорту. Ожидается, что режим будет сохраняться до устранения причин, вызвавших необходимость усиления мер безопасности.

На фоне массированных атак БПЛА со стороны Украины закрытия аэропортов стали практически ежедневными.

Ольга Сергеева