Саратовские ветераны получают в апреле соцвыплаты по 10 тысяч в честь Дня Победы

Саратовские ветераны ВОВ начали получать «победные» выплаты без заявлений и очередей.

В Саратовском отделении Социального фонда России (СФР) дан старт апрельским выплатам ежегодной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченной к 9 Мая. Деньги уже начали поступать на счета получателей.

Ключевое нововведение этого года — полная автоматизация процесса. Никаких справок, визитов в ведомства или личных заявлений не требуется: специалисты СФР самостоятельно сформировали списки и перечисляют средства по привычному для пенсионеров графику. Особое внимание уделено самой уязвимой категории — инвалидам-фронтовикам: им будет перечислено по 10 тысяч рублей в дополнение к основной пенсии.

Помощь предназначена для тех, кто:· непосредственно сражался на фронтах 1941–1945 годов;· проходил военную службу в годы войны;· получил инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с защитой Родины.

«Мы стремились сделать процесс максимально комфортным для наших ветеранов, — подчеркнули в пресс-службе регионального отделения СФР. — Все выплаты производятся в беззаявительном порядке. Человеку не нужно доказывать своё право: вся база данных актуализирована заранее».

Если у ветерана или его родственников возникнут вопросы, работает единый бесплатный контакт-центр Отделения СФР по Саратовской области: 8-800-1-00000-1 (звонок по России — бесплатный). Операторы подробно проконсультируют по датам зачисления и суммам выплат.

Ольга Сергеева