В Саратове частично обрушился подъезд пятиэтажного дома

В Заводском районе Саратова 9 апреля рухнула стена в пятиэтажном доме.

В районе шести часов вечера в доме на Ново-Астраханском шоссе, 33, частично обрушился один из подъездов кирпичной пятиэтажки. К счастью, в результате инцидента никто из жильцов и случайных прохожих не пострадал.

Фотографии с места событий моментально разлетелись по соцсетям: на снимках видно, что кладка не выдержала — часть стены буквально развалилась прямо у входа в подъезд. Известно, что строение давно числилось в списках аварийного жилья.

Следственный комитет по Саратовской области уже отреагировал на происшествие. Возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). На данный момент обвинение никому не предъявлено, однако оперативники явно намерены выяснить, почему дом довели до руин, и спросить за это с ответственных чиновников.

Ольга Сергеева