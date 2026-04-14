В Саратове запускают массовую акцию «Диктант Здоровья»

В Саратове стартовал всероссийский «Диктант здоровья»: проверить гигиену можно онлайн.
С 13 по 24 апреля жители Саратовской области могут принять участие во всероссийской акции «Диктант здоровья» на портале диктантсанпросвет.рф. Организатором выступает Роспотребнадзор, а тему «Здоровая улыбка и чистые руки» курирует Новосибирский НИИ гигиены.
Материалы адаптированы для всех возрастов: от школьников до пенсионеров. Педагоги смогут использовать задания на уроках.
В 2026 году акция включает несколько блоков: первый посвящен гигиене полости рта и рук, позже добавятся модули о питании, активности и цифровой гигиене.
Формат максимально простой — регистрация не нужна, ответы сопровождаются пояснениями экспертов, а каждый участник получает электронный сертификат.
«В прошлом году диктант собрал более 248 тыс. участников в 88 регионах. Присоединяйтесь! Сделаем здоровье осознанным вместе», — призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
