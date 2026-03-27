Жители Озинок разделили радость Ид аль-Фитра с мусульманами

Праздничные мероприятия в честь Ид аль-Фитра (Ураза-байрама) в районном центре Озинки вышли за пределы Соборной мечети поселка.

Как сообщили в ДУМСО, по окончании Ид-молитвы по уже сложившейся традиции представители мусульманской общины во главе с имамом Саидом-хазратом Каримовым отправились в местные учреждения, чтобы поделиться радостью с земляками.

Верующие посетили отделение озинской больницы, предприятие «Элеватор», редакцию издания «Заволжская нива» и раздали от имени мусульман Озинского района сладкие подарки сотрудникам. Также не остались без внимания и прохожие на улицах поселка, получившие праздничное угощение. Эта акция стала возможной благодаря пожертвованиям прихожан мечети.

Стоит отметить, что накануне Ид аль-Фитра, 19 марта, мусульмане навестили воспитанников Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения п. Модин Озинского района. Гости побеседовали с ребятами и преподнесли им сладости в честь Ураза-байрама.

Такие акции община Озинского района проводит уже не первый год, стремясь донести важность месяца Рамадана и завершающего его праздника Ид аль-Фитра до жителей района, укрепляя взаимопонимание и межконфессиональное согласие в обществе.

Разумеется, и для прихожан Соборной мечети Озинок руководством махалли проводятся всевозможные встречи и мероприятия как на протяжении поста, так и по его окончании. В этом году мусульмане собрались за чашкой чая, чтобы поздравить друг друга и провести вечер Ураза-байрама в теплом кругу, даря единоверцам улыбки и отличное настроение.

Подготовила Наталья Мерайеф