В Саратове с мая заработает транспортная карта «Тройка»

Саратов готовится к внедрению универсальной транспортной карты «Тройка».

Оплата за проезд будет осуществляться по типу поездок на транспорте в Москве, где давно успешно применяется такая же карта.

Соответствующее соглашение о поэтапной интеграции платежной системы уже подписано губернатором Романом Бусаргиным.

Новый сервис начнет действовать уже в следующем месяце, охватив не только электротранспорт, но и ряд автобусных маршрутов.

Пассажиры смогут оплачивать проезд во всех трамваях и троллейбусах города, а также в автобусах № 6А, 8А, 11А, 18А, 41А, 90А и 78. На старте работы системы для жителей будет доступен пересадочный тариф, доказавший свою эффективность в других регионах страны. Он предполагает систему скидок при последовательных поездках на разных маршрутах, что сделает передвижение по городу не только технологичным, но и более экономичным.

Власти отмечают, что запуск новых цифровых сервисов — это логичное продолжение масштабной модернизации транспортной инфраструктуры.

В рамках национального проекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Саратове полностью обновлен автобусный парк.

При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина на линии вышли современные трамваи «Львята», «Богатырь-М», а в ближайших планах — запуск трехсекционных «Витязей-М».

В дальнейшем функционал «Тройки» планируется расширять с учетом пожеланий горожан, превращая поездки в общественном транспорте в еще более удобный сервис.

Ольга Сергеева