Володин: до конца года будет сдан дом для врачей и медсестер на 150 квартир в Балаково

В Государственной Думе продолжается региональная неделя.

Председатель ГД Вячеслав Володин работает в Саратовской области.

Как сообщает ТГ-канал «Володин Саратов», в ходе поездки политик посетил Балаково – один из самых динамично развивающихся городов региона. Он осмотрел дом для врачей и медсестер на 150 квартир, строительство которого завершается. В ходе посещения Володин встретился с представителями медицинского сообщества.

Квартиры распределят между врачами и средним медперсоналом, которые приехали в 2024, 2025 и приедут в последующие годы на работу в Балаково в сфере здравоохранения.

Жилье – это возможность привлечь специалистов, создавая условия. Главный человек – это врач. Мы здесь планируем обеспечить жильем не только врачей центральной больницы, поликлинического звена, но и станции скорой помощи, предоставить среднему медицинскому персоналу, без которого ни одно медицинское учреждение работать не может, – подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, в декабре этого года в рамках депутатского проекта также должны быть сданы служебные дома – по 20 квартир – в Балтае и Новых Бурасах.

Чтобы решить кадровую проблему в сфере здравоохранения и привлечения специалистов, уже построены при поддержке Вячеслава Володина дома для врачей в Хвалынске, Вольске, Базарном Карабулаке, Петровске и Саратове.

Подготовила Ольга Сергеева