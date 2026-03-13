Телеграм-аккаунт саратовского министра Бутылкина взломали хакеры

Министра строительства Саратовской области снова взломали: мошенники рассылают сообщения о «проверках ФСБ».

Телеграм-канал главы регионального минстроя Михаила Бутылкина вновь оказался под контролем злоумышленников. О втором за последние восемь месяцев взломе чиновник сообщил вечером 12 марта.

Как выяснилось, аферисты от имени министра начали рассылать контактам тревожные уведомления. В сообщениях говорится о якобы проводимых сотрудниками органов безопасности проверках и содержится просьба оказать содействие.

Сам Бутылкин обратился к жителям области с предупреждением: любые сообщения с его аккаунта, содержащие просьбы или инструкции о взаимодействии с силовыми структурами, являются фейковыми.

«Призываю всех к бдительности. Внимательно смотрите на номера телефонов, с которых приходят сообщения, не переходите по ссылкам и не вступайте в диалог», — говорится в официальном комментарии министра.

В ведомстве также напомнили, что это уже не первый случай компрометации аккаунта. Впервые хакерская атака на страницу Бутылкина была зафиксирована в июле 2025 года. Тогда канал также использовался для рассылки провокационного контента.

Гражданам рекомендуют при получении подозрительных сообщений незамедлительно обращаться в полицию.

Ольга Сергеева