В Саратовской области продают охотничье хозяйство с турбазами на реке

В Саратовской области выставили на продажу охотничий рай с двумя базами и 30 тысячами гектаров дикой природы.

На юге региона, в Аткарском районе, появилось редкое предложение для инвесторов, мечтающих о собственном бизнесе на лоне природы. Владелец решил продать действующий туристический комплекс, объединяющий охотничье хозяйство и две полноценные турбазы.

Главный козырь объекта — огромная территория охотничьих угодий, превышающая 30 000 гектаров. Здесь водятся лоси, олени, косули, кабаны, а также зайцы и куропатки — простор для трофейной охоты обеспечен.

Первая база спрятана в сосновом бору. На её территории уже стоят три уютных сруба, три бани, есть беседки, детская площадка и даже банкетный зал для больших компаний. Рядом — река Медведица и собственный пруд. Вторая база создана для любителей вида на воду: гостевой дом с баней расположен прямо на берегу той же реки.

Земля под комплексом не продаётся, а арендуется на 49 лет, причём арендная плата символическая — всего 10 000 рублей в год. Сам бизнес оценён в 75 миллионов рублей.

Цифры говорят сами за себя: за последний год выручка хозяйства составила 11 миллионов рублей, а чистая прибыль — 4,8 миллиона. Комплекс полностью рабочий, сезонный доход уже подтверждён отчётами.

