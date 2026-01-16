Саратовские власти высказались об отмене уроков в школах из-за сильных морозов

Министерство образования Саратовской области сообщило, что регионального решения об отмене школьных занятий из-за морозов не принималось.

Такое решение на основании местного прогноза погоды может принять администрация конкретного муниципалитета. При этом в ведомстве подчеркнули право родителей самостоятельно принимать решение о непосещении школы ребёнком, предварительно уведомив об этом классного руководителя.

Официальный комментарий размещён в ответ на вопросы жителей о возможных отменах занятий в связи с предстоящим резким похолоданием.

Ольга Сергеева