Саратовский врач Арсениевич нашла полезными для здоровья пациентов «забеги по сугробам»

Врачи Саратовской области заявляют, что около 30% взрослых и 80% детей ведут малоподвижный образ жизни.

На пресс-конференции в Минздраве заместитель главврача Областного врачебно-физкультурного диспансера Оксана Арсениевич подчеркнула, что активность необходима всем, включая беременных, пожилых и людей с инвалидностью. Она является ключевым фактором профилактики инфаркта, инсульта, диабета и ожирения.

Арсениевич напомнила, что активность включает не только спорт, но и прогулки, работу по дому и в саду. Эксперт привела общие рекомендации:

Дети 5-17 лет: не менее 60 минут активности в день.

Взрослые до 64 лет: 2-5 часов умеренной или 2,5 часа интенсивной активности в неделю.

Люди старше 65 лет: 40 минут умеренной активности ежедневно и 1,5 часа интенсивной в неделю.

На вопрос об экстремальной погоде врач отметила, что преодоление сугробов можно считать хорошей интенсивной нагрузкой.

Ольга Сергеева