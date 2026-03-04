Саратовские военнослужащие геройски погибли в спецоперации на Украине

Саратовская область простится ещё с тремя бойцами, погибшими в зоне военной спецоперации.

В муниципальных образованиях региона подтверждена гибель троих жителей, выполнявших воинский долг. Трагические вести пришли в Балаковский и Марксовский районы.

Администрация Балаковского района сообщила о смерти двоих военнослужащих. Дмитрий Воронин, коренной балаковец, погиб 7 октября 2025 года. Алексей Тарасов, уроженец Кировской области, обрел вторую родину в городе атомщиков: здесь он выучился на токаря-фрезеровщика и создал семью. Его жизнь оборвалась 6 ноября 2025 года.

Марксовский район понес потерю в лице Александра Леонова. Родившийся в поселке Дубки под Саратовом, в последнее время он проживал в селе Каменка. Боец погиб 9 февраля 2026 года.

Родным и близким погибших выражаются глубокие соболезнования.

Сводки с именами погибших обновляются ежедневно, однако общее количество потерь живой силы властями не разглашается.

Ольга Сергеева