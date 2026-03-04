В Саратовской области пройдет проверка системы оповещения населения в среду

Сегодня, 4 марта, в Саратовской области завоют сирены: стартует плановая проверка систем оповещения.

В среду на территории региона пройдет техническое испытание средств оповещения населения. С 10:30 до 11:00 по местному времени по всему региону будут включены электросирены и громкоговорители, а также прервано вещание федеральных и региональных телерадиоканалов для трансляции специального сообщения.

Как пояснили в службе безопасности, жители услышат сигнал «Внимание всем!». Мероприятие является плановым и проводится дважды в год (весной и осенью) в рамках общероссийской тренировки.

Граждан просят соблюдать спокойствие: никаких действий после звуков сирены предпринимать не нужно. Это всего лишь проверка оборудования.

Ольга Сергеева