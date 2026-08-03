Саратовские юнармейцы участвуют в окружных сборах «Гвардеец-2026» в Пензе

Саратовская команда юнармейцев прибыла в Пензу для участия в окружных военно-патриотических сборах «Гвардеец-2026». Мероприятие проходит на базе Пензенского артиллерийского инженерного института и собрало 15 делегаций из 14 регионов Приволжского федерального округа и Луганской Народной Республики.

В программе сборов — встречи с Героями России и ветеранами боевых действий, знакомство с вооружением и общение с представителями силовых структур. В первые дни юнармейцы также изучили беспилотные летательные аппараты и прошли строевую и физическую подготовку. Команда из Саратовской области уже представила регион на творческом конкурсе «Визитная карточка».

До 21 августа участников ждёт армейский распорядок, военно-прикладные дисциплины, спортивные соревнования и знакомство с историей Пензенской области. Сборы реализуются под патронажем полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова.