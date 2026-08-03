В Саратовской области создадут специализированный кадровый центр для участников СВО

В Саратовской области будет создан отдельный кадровый центр, который сосредоточится исключительно на поддержке участников специальной военной операции. Его задача — комплексно сопровождать военнослужащих, включая организацию обучения и непосредственное взаимодействие с работодателями. Министерству труда и социальной защиты поручено оперативно реализовать это решение.

Сейчас в регионе уже действует ряд мер для ветеранов СВО: программа интеграции в органы власти, упрощённое получение дополнительного образования и отдельные окна в кадровых центрах для них и их семей. Благодаря этому трудоустроены более 550 человек. Новый центр станет следующим шагом в системной работе по самореализации защитников.

Власти подчёркивают, что предоставление новых возможностей для ветеранов — одна из ключевых задач. Центр обеспечит более адресный и глубокий подход к каждому бойцу, вернувшемуся с фронта.