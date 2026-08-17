За ночь в соседних с Саратовской областью регионах сбили украинские БПЛА

ПВО отразила массированную атаку дронов в соседних с Саратовской областью регионах.

По официальным данным Министерства обороны РФ, речь идёт о 822 БПЛА, которые пытались атаковать объекты в нескольких регионах страны.

Хотя Саратовская область напрямую не попала в сводки о сбитых целях, массированная атака затронула соседние территории. Беспилотники были ликвидированы, в том числе, в небе над Волгоградской и Воронежской областями — регионами, граничащими с нашей областью. Это создаёт дополнительное напряжение для всего южного и центрального кластера.

Важно, что, по предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет. Военные и экстренные службы держат ситуацию на контроле. В последние недели подобные налёты участились, и силы ПВО работают в усиленном режиме, прикрывая мирное население и инфраструктуру.

Жителям Саратовской области рекомендуется сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и быть внимательными к сигналам экстренных служб.

Ольга Сергеева