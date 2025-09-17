В Саратове капитально отремонтировали восемь школ по федеральной программе

В рамках президентской программы капремонта школ в Саратовской области завершено обновление 12 учебных заведений, восемь из которых находятся в региональном центре.

Губернатор Роман Бусаргин лично проинспектировал результаты работ в нескольких образовательных учреждениях.

Программа, курируемая председателем Госдумы Вячеславом Володиным, направлена на ликвидацию двухсменного обучения и создание современных условий для учеников. В лицее № 15 выполнены масштабные работы: утепление фасада, реконструкция входной группы, замена коммуникаций и установка новых окон. Все учебные помещения оснащены интерактивными досками, компьютерами и специализированным оборудованием.

В школе № 10 обновили системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также приобрели современное оснащение для мастерских и кабинетов. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 1,1 миллиарда рублей.

«Задача региональных и муниципальных властей — продолжать модернизацию, благоустраивать территории и создавать современные образовательные комплексы», — подчеркнул губернатор Бусаргин.

Программа капитального ремонта школ продолжает реализовываться в регионе, способствуя созданию комфортных и безопасных условий для обучения.