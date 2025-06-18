В Саратове на улице Мичурина ограничат движение до конца недели

Временное ограничение движения вводится на одном из оживленных перекрестков Саратова.

С 18 по 21 июня частично будет перекрыто движения на пересечении улиц Мичурина и Радищева. Причиной стали аварийно-восстановительные работы, проводимые компанией «Т Плюс».

Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда. Необходимо учитывать возможные задержки при движении в данном районе.

Актуальную информацию о дорожной обстановке можно уточнять в официальных источниках, включая телеграм-канал «Саратов транспортный». Водителям рекомендуется заранее корректировать свои маршруты, чтобы избежать затруднений при передвижении по городу.