Саратовских родителей призвали отказаться от «ветряночных вечеринок» в пользу прививки

В Саратовской области заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер выступил против так называемых «ветряночных вечеринок», когда родители намеренно заражают детей ветрянкой в коллективе с болеющими.

На брифинге он заявил, что безопасной альтернативой является платная вакцинация. Но прививка от ветряной оспы не входит в национальный календарь и приобретается за собственные средства. Стоимость варьируется от 4 000 до 5 000 рублей для ребенка (для взрослых — до 10 000 рублей за вакцинацию).

Чиновник подчеркнул, что основная мера защиты — изоляция заболевших детей. В настоящее время в регионе не зафиксировано массовых вспышек ветрянки, ни одно образовательное учреждение не закрыто на карантин.

Бесплатная вакцинация предусмотрена только для отдельных категорий, включая призывников и пациентов с хроническими заболеваниями.

