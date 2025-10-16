В Саратовской области отменены уроки в двух учебных заведениях из-за ОРВИ

В Саратовской области введены карантинные меры в образовательных учреждениях на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как сообщил 16 октября замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер, полностью приостановлены занятия в лицее «Солярис» (Саратов) и одной школе Балашовского района.

Частичные ограничения затронули 31 класс в 13 школах области, а также 16 групп в пяти детских садах. По данным ведомства, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано более 15 тысяч случаев заболеваний.

Меры введены по рекомендации Роспотребнадзора для сдерживания распространения инфекции.

Ольга Сергеева