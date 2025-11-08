Саратовский «Автодор» уступил ЦСКА дома 4 очка

Баскетбольный «Автодор» в шестой раз подряд потерпел поражение, уступив в Саратове московскому ЦСКА со счетом 82:86.

Встреча в рамках Единой Лиги ВТБ прошла при аншлаге в 2,5 тысячи зрителей.

Несмотря на упорное сопротивление, саратовцы проиграли все четыре четверти, хотя разрыв в счете был минимальным. Решающей стала финальная часть игры, где ошибки в защите не позволили «Автодору» переломить ход матча.

Лучшим в составе хозяев стал Ален Хаджибегович с 24 очками.

Следующую домашнюю игру «Автодор» проведет 12 ноября против нижегородского «Пари НН».

Ольга Сергеева