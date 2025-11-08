В Балакове 17-летняя студентка похитила ночью велосипед, чтобы покататься по городу

В Балакове возбуждено уголовное дело по факту кражи велосипеда.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 31-летний житель дома на улице Факел Социализма заявил о пропаже своего двухколесного транспорта, который исчез в ночь с 6 на 7 октября.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители идентифицировали подозреваемую — 17-летнюю студентку, ранее не привлекавшуюся к уголовной ответственности. Украденное имущество было обнаружено и изъято.

В отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Велосипед возвращен законному владельцу.

Ольга Сергеева