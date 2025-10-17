В Саратовской области высадили две тысячи молодых сосен

В Базарно-Карабулакском районе прошел очередной этап осенней посадки деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В мероприятии приняли участие более 100 добровольцев, которые высадили 2 тысячи сеянцев сосны.

В текущем году в регионе запланированы масштабные работы по лесовосстановлению. Общая площадь посадок должна составить не менее 4 тысяч гектаров. Эта работа ведется планомерно — за последние три года площадь лесов в области увеличилась на 9,8 тысячи гектаров.

Для развития лесного хозяйства регулярно выделяются средства на модернизацию оборудования лесхозов. Экологические акции позволяют привлечь к важной работе многих неравнодушных жителей, вносящих вклад в озеленение региона.

Алена Орешкина