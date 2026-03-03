Бизнес-тренер расскажет на «Радио КП Саратов», как работать с возражениями клиентов

Сегодня, 3 марта, в 12:03 в гостях у студии «Саратовские новости» побывает Елена Толстошеева — директор «Центра продаж 21 века», бизнес-тренер и эксперт по продажам.

В эфире «Радио КП Саратов» на волне 90.6 FM эксперт поделится профессиональными секретами со слушателями.

Разговор пойдет о насущных проблемах любого бизнеса: можно ли обучить продажам любого человека, как грамотно парировать возражение «дорого» и какие инструменты работают лучше всего в современных реалиях. Особое внимание уделят теме так называемых холодных звонков и выстраиванию доверия с потенциальным клиентом.

Пропустившие прямой эфир смогут найти запись позднее в группе радиостанции ВКонтакте.

Ольга Сергеева