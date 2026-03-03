В Саратовской области полицейских заподозрили в фальсификации доказательств по уголовному делу

В Саратовской области выявлен факт подлога документов по уголовному делу.

Как сообщили в региональных прокуратуре и СК, инцидент произошел в межмуниципальном отделе МВД «Вольский».

По версии следствия, с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года полицейские сфальсифицировали доказательства по делу о незаконном изготовлении боеприпасов. В протокол допроса обвиняемого они внесли ложные сведения о его причастности к преступлению.

Нарушение выявили работники Вольской межрайонной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Обвинение пока никому не предъявлено.

В областном главке МВД пообещали, что виновные понесут наказание по итогам служебной проверки.

Ольга Сергеева