Саратовский бренд заплатит до 50 тысяч рублей за глажку одежды

Саратовский производитель одежды объявил о наборе сотрудников на должность гладильщика без требований к опыту работы.

Согласно вакансии, размещенной на портале объявлений, всем новым работникам предоставят полное обучение.

Кандидатам предлагается заработная плата от 35 000 до 50 000 рублей при графике работы 2/2 с 8:00 до 20:00. В обязанности будет входить глажка готовой продукции, контроль качества и выявление производственного брака с использованием профессионального оборудования.

Работодатель выделил следующие требования к соискателям: аккуратность, внимательность и мотивация к работе. В объявлении подчеркивается, что компания готова обучить всех новых сотрудников и предоставить современные профессиональные утюги для работы.

Ольга Сергеева