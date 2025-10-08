Саратовского нациста оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии

В Саратове вынесен судебный приговор по делу об экстремистских высказываниях в интернете.

49-летний житель города был оштрафован на 10 тысяч рублей за размещение в социальной сети комментариев, содержащих признаки унижения человеческого достоинства и разжигания межнациональной вражды.

Материалы дела были выявлены в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД. Суд установил, что размещенные гражданином тексты были доступны неограниченному кругу лиц и содержали признаки возбуждения ненависти к лицам определенной национальности.

После судебного решения все противоправные комментарии были удалены. Административное дело рассмотрено в полном объеме.

Ольга Сергеева