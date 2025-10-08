В Саратовской области с начала года на водоемах погибли 60 человек

В пресс-центре «КП-Саратов» подвели итоги купального сезона.

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин сообщил, что из 57 зарегистрированных пляжей разрешение Роспотребнадзора получили 38.

По данным ведомства, с начала года на воде погибли 60 человек, из них 55 утонули. Основными причинами трагедий стали купание в необорудованных местах, употребление алкоголя и недостаточный контроль за детьми.

В ходе 1764 профилактических рейдов было составлено 192 протокола, вынесено 65 предупреждений и наложено 42 штрафа. Как подчеркнул Юрин, штрафы применяются в основном за грубые нарушения, особенно когда взрослые в состоянии опьянения приводят на пляж детей.

Ольга Сергеева