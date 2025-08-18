Саратовский чиновник-агроном собрал лук и закрутил соленья на зиму

Глава Воскресенского района показал свои дачные успехи.

Денис Павлов, возглавляющий Воскресенский район Саратовской области, опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с дачного участка. В минувшие выходные чиновник собрал урожай лука и законсервировал овощи на зиму.

На снимках видны наполненные корзины с луком, многочисленные банки с солеными огурцами и помидорами, а также собранные яблоки. Павлов известен активным ведением приусадебного хозяйства – он самостоятельно выращивает картофель и заготавливает сено для домашнего скота.

Напомним, Денис Павлов руководит районом с 2016 года. Имея два образования – юридическое и агрономическое – он успешно сочетает административную работу с практическим сельским хозяйством.