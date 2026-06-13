Власти Саратова проверили 400 автобусов и троллейбусов

В Саратовской области ужесточили контроль за работой общественного транспорта.

С начала 2026 года в Саратовской области министерство транспорта региона провело 47 выездных проверок пассажирских перевозок. В ходе рейдов специалисты осмотрели более 400 единиц техники, включая автобусы, троллейбусы и маршрутные такси.

Как сообщили в ведомстве, инспекции носят комплексный характер. Инспекторы оценивают не только внешнюю чистоту салонов и общее техническое состояние машин, но и функциональность климатического оборудования: работу систем отопления зимой и кондиционеров летом. Кроме того, проверяется наличие актуальной информации о перевозчике и соблюдение утвержденных графиков движения.

По результатам мониторинга по выявленным нарушениям составляются акты, которые направляются перевозчикам для обязательного устранения. Для систематических нарушителей предусмотрены меры административного воздействия.

«К тем, кто нарушает правила повторно, применяются меры административного воздействия», — подчеркнул министр транспорта Николай Сергеев.

Жители области могут самостоятельно сообщать о проблемах с общественным транспортом. Сообщить о грязном салоне, неисправном оборудовании или сбое расписания можно: