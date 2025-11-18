Студентов из ПФО поздравили с праздником новым клипом «Вместе весело шагать»

В Международный день студента 17 ноября проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил новый клип «Вместе весело шагать» из серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья».

Композиция сочетает современные аранжировки с детской интонацией, а особенностью ролика стало участие незрячих музыкантов из ансамбля «НеЗаМи» и детский рэп-куплет из Татарстана.

Саратовскую область в проекте представили музыканты Софья Тюльпакова, исполнившая вокальную партию на набережной Космонавтов, и Инна Якушева, игравшая на ксилофоне. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Серия включает семь клипов, три из которых — «Течет река Волга», «Гляжу в озера синие» и «Как молоды мы были» — уже доступны для просмотра.

Ольга Сергеева