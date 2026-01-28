Саратовский дизайнер Гордополова взяла «золото» на международной выставке

Дизайнер из Саратова Людмила Гордополова победила на престижной выставке «Русский Дом. Креативные регионы».

Её коллекция «Перевёрнутый мир» получила золотую награду в номинации «Гармония декоративных акцентов».

Это достижение демонстрирует высокий уровень творческого потенциала региона. Победа подтверждает способность Саратовской области создавать конкурентоспособные креативные продукты, востребованные как в России, так и за рубежом.

Выставка «Русский Дом» является одной из ведущих федеральных площадок, объединяющих лидеров в области дизайна и интерьерных технологий. Успех саратовского специалиста укрепляет позиции области на культурной карте страны.

Ольга Сергеева