В Энгельсе подвели итоги борьбы с незаконной рекламой и постройками за 2025 год

В Энгельсском районе подвели итоги работы по сносу незаконных рекламных конструкций и торговых объектов за прошедший год.

Всего в 2025 году было демонтировано 688 объектов, включая 68 крупных билбордов. Основное внимание уделялось магистральным улицам — Тельмана, Студенческой, Лесозаводской и проспекту Строителей.

Многие конструкции находились в непосредственной близости от школ, больниц и памятников культуры, что нарушало региональное законодательство. В качестве цивилизованной альтернативы рекламодателям предлагается использовать лайтбоксы на остановочных павильонах.

Параллельно велась работа по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов, которых за год было снесено 50.

В 2026 году работа в этом направлении будет продолжена. В планах — принудительный снос объектов через суд, совместная работа с судебными приставами, а также демонтаж конструкций, расположенных в охранных зонах инженерных коммуникаций. После сноса всех объектов комитет ЖКХ будет оперативно приводить освободившиеся территории в порядок. Об этом сообщили в администрации Энгельсского района.

