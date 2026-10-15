Саратовский филиал «Ситиматик» показал работу энгельсского мусоросортировочного комплекса жителям и общественникам

Общественники и жители Энгельса и Саратова посетили с экскурсией мусоросортировочный комплекс Саратовского филиала «Ситиматик», расположенный в этом же городе. Мероприятие состоялось по инициативе компании и администрации района с целью показать, что на территории полигона нет каких-либо возгораний или тления, которые могли бы влиять на состояние атмосферного воздуха и запах в Энгельсе. Кроме того, сотрудники компании обозначили всю строгость экологического контроля на объекте.

Директор Саратовского филиала «Ситиматик» Игорь Струков рассказал гостям о работе отрасли обращения с ТКО в целом и разграничении зон ответственности, производственном и экологическом контроле на комплексах компании. В частности, пробы воды на содержание аммиака, железа, кадмия, нефтепродуктов, фенолов, марганца берутся в трех смотровых колодцах ежемесячно, на гидрокарбонаты, кальций, сульфаты, магний, хром, цианиды, мышьяк, медь, нитриты, ртуть и другие микроэлементы — 1 раз в год, на микробиологию – 1 раз в год. Пробы почвы и воздуха на границе участков объектов и в санитарно-защитной зоне – 4 раза в год.

Следуя маршруту экскурсии, участники мероприятия осмотрели ключевые зоны комплекса: пункты радиационного и весового контроля, площадку разгрузки ТКО, цех сортировки, а также площадку для обработки КГО. В цехе сортировки гости увидели в работе оборудование автоматической сортировки отходов, посты ручной досортировки, отсеки с отобранными ВМР, а также склад с готовым к отгрузке вторсырьем.

Завершило мероприятие знакомство с технологией биорепеллентации. Инженеры-орнитологи с канюками на руке обходят территорию объекта для отпугивания стайных птиц, которые традиционно скапливаются на подобных объектах. Данная технология применяется наряду с акустическими пушками и трансляцией криков хищных птиц. После внедрения этой технологии на предприятии количество чаек и ворон снизилось в десятки раз.

Подводя итог мероприятию, Игорь Струков рассказал, что подобные экскурсии проводятся на комплексы компании «Ситиматик» регулярно. «Компания обеспечила полную открытость для всех заинтересованных граждан. Всем, кто неравнодушен к теме экологии и работы отрасли по обращению с ТКО, на наших экскурсиях даются подробные ответы на вопросы о процессе вывоза отходов с площадок, работе самих сортировочных комплексов и полигонов, планах развития инфраструктурных объектов». Он также подчеркнул, что сегодня общественники своими глазами убедились, что завод и полигон компании «Ситиматик» не являются причиной посторонних запахов в Энгельсе, на которые жалуются жители.

Саратовский филиал «Ситиматик» продолжит практику экскурсий для заинтересованных граждан на мусоросортировочный комплекс. Для этого необходимо направить соответствующее обращение на официальный адрес регоператора roso@citymatic.ru.