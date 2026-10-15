В Саратове выставлена на торги бывшая площадка Института стекла

На Московском шоссе в Саратове освобождается производственная площадка бывшего АО «Саратовский институт стекла».

Инвесторы могут рассмотреть её под стекольное или стеклоперерабатывающее производство, стройматериалы, металлоконструкции, машиностроение, складской комплекс или индустриальный парк.

Главное преимущество — готовая инфраструктура. Участки общей площадью около 6,6 га, девять зданий на 25,3 тыс. кв. м, включая трёхэтажный производственный корпус на 18,6 тыс. кв. м. Электричество от подстанции 110/10 кВ, газ, городская вода и канализация, своя газовая котельная. Территория огорожена, есть КПП с системой контроля доступа.

Логистика удобная: собственный железнодорожный путь, станция в 250 метрах, выезд на Московское шоссе и трассу Р-158, до центра города — 9 км, до аэропорта «Гагарин» — 20 км.

Имущество продаётся на открытых электронных торгах в рамках банкротства, предварительно — во II квартале 2027 года. Покупатель получает объекты свободными от залога и арестов. Уже сейчас возможно взять отдельные здания или помещения в аренду по согласованию с залогодержателями.

Осмотр — по предварительной договорённости, — сообщает корпорация развития Саратовской области.