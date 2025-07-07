Саратовский фотограф снял бабочек на склонах Лысой Горы

В паблике «Кумыска онлайн» во «ВКонтакте» появилась серия фотографий насекомых, сделанных в Саратове.

Автор снимков Алексей Булгаков запечатлел несколько видов бабочек и пауков в их естественной среде обитания.

На фотографиях можно увидеть толстоголовок и пестрянок, снятых на склонах Лысой Горы. Также в объектив фотографа попали лесная и коричневая толстоголовки, позировавшие возле телевышки. Еще один интересный кадр запечатлел самку паука-крестовика, которая отложила потомство. Эти снимки были сделаны в районе Солдатского родника.

Булгаков отметил, что все фотографии сделаны методом макросъемки, что позволило в деталях показать красоту саратовских насекомых. По его словам, это доказывает, что интересные природные объекты можно найти даже в городской черте.