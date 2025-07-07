В Перелюбе снесли незаконную автозаправку в водоохранной зоне

В Перелюбе снесли незаконно построенную АЗС после судебного разбирательства.

Администрация Перелюбского района добилась демонтажа автозаправочной станции, возведённой с нарушениями законодательства. Участок земли, арендованный местным жителем, был передан в субаренду для строительства АЗС, хотя это противоречило условиям договора и экологическим нормам.

Несмотря на предписание остановить строительство, объект ввели в эксплуатацию. Проблема усугублялась тем, что АЗС находилась в 200-метровой водоохранной зоне, что запрещено Водным кодексом РФ.

После обращения администрации в суд было вынесено решение о сносе. Однако арендатор игнорировал требования, за что получил штраф в 5 тыс. рублей. Только после привлечения к административной ответственности он выполнил решение суда и демонтировал заправку.