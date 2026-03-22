Саратовского бойца с позывным «Ершов» наградили за участие в спецоперации

«Ершов» в строю: земляк из Саратовской области удостоен двух высоких боевых наград.

Уроженец Ершовского района, военнослужащий с позывным «Ершов», доказал свою преданность Отечеству на поле боя. Мужество и профессионализм бойца отмечены на государственном уровне: он награжден медалью «За укрепление боевого содружества», а также получил знак отличия «Участнику Специальной военной операции».

В администрации муниципалитета с гордостью подчеркивают, что герой является примером для подрастающего поколения.

«Твоя служба — это наглядный урок патриотизма для молодежи. Ждем тебя дома с победой!» — обратились к бойцу представители районной власти.

