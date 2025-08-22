Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» повысил цены на билеты

Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» объявил о повышении цен на билеты и абонементы на домашние матчи в сезоне 2025/26.

Стоимость взрослого абонемента теперь составит 10 тысяч рублей, детского (для зрителей до 14 лет) — 5 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом сезоне абонемент стоил 5500 рублей.

Владельцы абонементов получат ряд преимуществ: гарантированное место на все матчи, отдельный вход на арену, приоритетное право покупки билетов на игры плей-офф, бесплатную парковку, скидку 5% на клубную атрибутику и персональное поздравление с днём рождения от игроков команды.

Разовые билеты также подорожали: посещение центральных секторов теперь обойдётся в 400 рублей вместо прежних 200, а стоимость билетов на боковые сектора и места за воротами останется на уровне 200 рублей.

В клубе объяснили повышение цен ростом расходов на организацию матчей, содержание команды, взносы и другие операционные затраты. Отмечается, что продажа билетов является основным внебюджетным источником доходов, который помогает развитию клуба. Решение было принято после анализа регионального спортивного рынка и сравнения цен на мероприятия в Саратове и других городах лиги.